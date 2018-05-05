В Украине появится прямой поезд до Будапешта

Между ПАО "Укрзализныця" и MБV-START nemzetkцzi utazбsok разработан маршрут Будапешт-Мукачево, который уже в этом месяце начнет курсировать по евроколеи, которая и соединит венгерский Будапешт и украинский Мукачево. Таким образом, "Укрзализныце" не нужно будет тратиться на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую.

Сейчас же на маршруте регулярно возникают задержки во время пересечения украино-венгерской границы, новый маршрут существенно сократит время пребывания пассажира в дороге. Однако, цены на тикеты будут не совсем демократичными: второй класс — не более 700 грн, первый класс — около 1000 грн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главная железнодорожная компания-перевозчик " Укрзализныця" будет предоставлять украинцам новый и качественный сервис.