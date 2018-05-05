19:20 05.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100193231:roman

В Украине появится прямой поезд до Будапешта

Уже в мае украинцы начнут ездить в столицу Венгрии Будапешт без пересадок. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В Украине появится прямой поезд до Будапешта

Между ПАО "Укрзализныця" и MБV-START nemzetkцzi utazбsok разработан маршрут Будапешт-Мукачево, который уже в этом месяце начнет курсировать по евроколеи, которая и соединит венгерский Будапешт и украинский Мукачево. Таким образом, "Укрзализныце" не нужно будет тратиться на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую. 

Сейчас же на маршруте регулярно возникают задержки во время пересечения украино-венгерской границы, новый маршрут существенно сократит время пребывания пассажира в дороге. Однако, цены на тикеты будут не совсем демократичными: второй класс — не более 700 грн, первый класс — около 1000 грн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главная железнодорожная компания-перевозчик " Укрзализныця" будет предоставлять украинцам новый и качественный сервис.


Поделиться
Читайте также:
 
В Голосеевском районе неизвестные подожгли автопарк - ФОТО Европейские футбольные фанаты были "приятно" удивлены ценами на столичное жилье В центре Харькова горел детский сад - ФОТО В Азербайджане задержали молодчика, который побил Найема - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив