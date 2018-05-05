В Канаде из-за енота задержали вылет самолета

По предварительной информации, млекопитающее спряталось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство. Енот чуть было не прокрался в вентиляционную систему самолета, что могло привести к негативным последствиям во время полета.

Сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна, что заняло не одну тройку часов. Операция по поимке енота усложнялась тем, что он постоянно убегал от бортпроводников и прятался по углам. Только при помощи специального тросса енота удалось выманить наружу.

Пассажири сильно негодовали по поводу задержки рейса, но в качестве компенсации им выдали ваучеры на покупку еды и скидку на будущие рейсы от компании Air Canada.