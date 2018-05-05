12:30 05.05.2018 | Общество | Новости
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В Канаде из-за енота задержали вылет самолета

В аэропорту канадского города Саскатун был отменен авиарейс из-за полосатого енота. Об этом говорится на официальном сайте Air Canada.

В Канаде из-за енота задержали вылет самолета

По предварительной информации, млекопитающее спряталось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство. Енот чуть было не прокрался в вентиляционную систему самолета, что могло привести к негативным последствиям во время полета. 

Сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна, что заняло не одну тройку часов. Операция по поимке енота усложнялась тем, что он постоянно убегал от бортпроводников и прятался по углам. Только при помощи специального тросса енота удалось выманить наружу. 

Пассажири сильно негодовали по поводу задержки рейса, но в качестве компенсации им выдали ваучеры на покупку еды и скидку на будущие рейсы от компании Air Canada.


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