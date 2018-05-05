22:00 05.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100193235:roman

Украинцев предупредили о резкой смене погоды

 С завтрашнего дня, 6 мая в Украине начнется сезон дождей, который продлиться до 9 мая. Об этом передает  пресс-служба Укргидромецентра.

Украинцев предупредили о резкой смене погоды

Снижение температуры воздуха и резкое увеличение количества осадков стоит ожидать в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. До 20 градусов тепла столбики термометров могут опуститься в Крыму, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Грозовую активность стоит ожидать украинцам, которые проживают в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Ивано-Франковской областях. Синоптики утверждают, что резкое повышение температуры для Украины в майские период привычное дело, в конце неделе в страну снова нагрянет жара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Укргидрометцентре рассказали о предстоящем летнем сезоне.


Поделиться
Читайте также:
 
Киевским патрульным охранять порядок будут помогать пушистые гости из Бельгии Стала известна дата первого полуфинала Евровидения-2018 У зама Князева двойное гражданство: второе –российское В Украине появится прямой поезд до Будапешта
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив