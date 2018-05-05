США намерены арестовать экс-главу автоконцерна Volkswagen

Сообщается, что Винтеркорна до сих пор считают главным организатором "дизельной схемы", из-за которой пострадало много американских граждан и институтов власти, недополучивших налоговые поступления. Его также подозревают в связях с другими руководителями и сотрудниками VW с целью обмана властей США.

Стоит отметить, что даже удовлетворение правительственного иска, исполнять приговор будет просто некому, так как Мартин на данный момент проживает в Германии, и никаких обстоятельств его срочной депортации в США просто нет. Volkswagen никак не прокомментировало выдачу ордера, однако сотрудничество с компанией VW немецкий концерн ведет с 2000-ых годов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США в 2016 год, планирует вызвать на заседание суда 70 человек.