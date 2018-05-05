На востоке Украины участились случаи суицида среди украинских военных - ВИДЕО
С начала 2018 года 33 военных покончили жизнь самоубийством в зоне ведения боевых действий на востоке Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Он подтвердил сказанные слова статистическими данными Единого реестра досудебных расследований. В документе говорится, что причины для самоубийства в рядах украинских военных очень разные - от психических расстройств, возникших в следствии ведения боевых действий; и до семейных неурядиц, финансовых трудностей, потери близких товарищей и родных.
Сам Матиос считает, что руководству ВСУ стоит больше уделять внимание на психологическую реабилитацию ветераном украино-российской войны.
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