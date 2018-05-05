На востоке Украины участились случаи суицида среди украинских военных - ВИДЕО

Он подтвердил сказанные слова статистическими данными Единого реестра досудебных расследований. В документе говорится, что причины для самоубийства в рядах украинских военных очень разные - от психических расстройств, возникших в следствии ведения боевых действий; и до семейных неурядиц, финансовых трудностей, потери близких товарищей и родных.

Сам Матиос считает, что руководству ВСУ стоит больше уделять внимание на психологическую реабилитацию ветераном украино-российской войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Комарова в Соломенском районе Киева молодая женщина выпрыгнула с балкона жилого дома, после чего разбилась насмерть. Было ли это самоубийство - выясняют следователи.