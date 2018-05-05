Как правильно рекламировать алкогольную продукцию - советы от американских маркетолов - ФОТО

Так, первую пятерку алкогольных фирм, которым удалось при помощи рекламы увеличить свои продажи втрое вошли: Delirium Tremens (Бельгия), Stone IPA (Германия) Funky Jewbelation (США), GUINNESS (Ирландия), Mc Chouffe (Бельгия), Stella Artois (Бельгия), UTOPIAS (США).

Производителя алкоголя очень важно не только рассчитать правильные пропорции ингредиентов своего товара, но и в оригинальных способ подать их своему потребителю.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2017 году в государственный бюджет США поступило 9,9 млрд долларов за пошлинные сборы на алкогольные продукты.