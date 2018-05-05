Искали самолет, но нашли два затонувших судна ХІХ века

Об этом сообщает ВВС.

По оценкам экспертов, изучающих корабельные записи касательно катастроф в данной местности, находкой стали британские суда, которые перевозили уголь. Одно из найденных судов оказалось железным барком - он был большим парусным кораблем с несколькими мачтами.

Ученый Росс Андерсон, который курирует направление морской археологии в Западноавстралийском музее, допустил, что этот барк может быть одним из трех известных кораблей: "Вест Ридж" (затонул в 1883 г.), "Кооринга" (затонул в 1894) ли "Лейк Онтарио" (затонул в 1897).

Исследователи считают, что, скорее всего, речь идет именно о "Вест Ридж", который исчез во время путешествия с Англии в Индию вместе со всеми 28 членами экипажа. Остатки судна лежат на глубине около четырех км.

Второе судно лежит на дне в 36 км от предыдущего, оно имеет деревянный корпус. По оценке ученого Андерсона, это может быть "В.Гордон", что следовал из Шотландии в Австралию в 1877 году, или "Магдала", которая затонула в 1882 году на пути из Уэльса в Индонезию.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", у австралийских берегов приблизительно на 60 метров ниже уровня суши найдены останки неопределенного корабля.