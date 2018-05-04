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В Запорожской области 21 человек заболел корью в апреле

В апреля текущего года в Запорожской области корью заболели 21 человек.

В Запорожской области 21 человек заболел корью в апреле

Из них шесть случаев зарегистрированы в Запорожье, один - в Запорожском районе и семь - в Ореховском. Также два случая зарегистрированы в Мелитополе, один - в Мелитопольском районе, четыре - в Васильевском и один - в Вольнянском.

Как сообщил в четверг, 3 мая, представитель областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, всего с начала подъема заболеваемости в октябре 2017 года в Запорожской области зарегистрировано 446 случаев кори.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове Областная детская клиническая больница закрылась на карантин. Такое решение принято из-за вспышки кори. Как сообщает местное издание NewsRoom, ссылаясь на слова сотрудников больницы, карантин объявлен до 10 мая. Ни одно отделение с сегодняшнего дня не работает, ни врачей, ни посетителей в больнице нет. Остались только сторожа, но им сделали прививки, - пишет издание.


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