В Укргидрометцентре прогнозируют температуру +40 в июле-августе

Об этом сообщает директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Как заверяет Кульбида, температура воздуха в стране постоянно растет и становится все выше. +35-40 градусов станут чертой, что будет наблюдаться в большинстве областей страны.

Он добавил, что число суток с температурой от +30 до +40 градусов будет весьма большим. Хотя, во второй половине сентября начнется стремительное понижение температуры.

Температура будет либо выше нормы, или ощутимо выше нормы в центральных и южных регионах государства этим летом. По прогнозам синоптиков, уровень осадков летом будет меньше нормы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в конце рабочей недели в Украине будет жарко и без осадков.