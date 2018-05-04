16:14 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Укргидрометцентре прогнозируют температуру +40 в июле-августе

По всей территории Украины в июле и августе 2018 года можно ожидать повышение тепла до +35-40 градусов.

В Укргидрометцентре прогнозируют температуру +40 в июле-августе

Об этом сообщает директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. 

Как заверяет Кульбида, температура воздуха в стране постоянно растет и становится все выше. +35-40 градусов станут чертой, что будет наблюдаться в большинстве областей страны.

Он добавил, что число суток с температурой от +30 до +40 градусов будет весьма большим. Хотя, во второй половине сентября начнется стремительное понижение температуры.

Температура будет либо выше нормы, или ощутимо выше нормы в центральных и южных регионах государства этим летом. По прогнозам синоптиков, уровень осадков летом будет меньше нормы. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в конце рабочей недели в Украине будет жарко и без осадков.


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