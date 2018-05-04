В украинских поездах заработает система видеонаблюдения

Как отмечается в тендерной документации, каждый комплект должен состоять из трех видеокамер и монитора. Заявки на участие будут приниматься до 18 мая.

Известно, что оборудование обошлось в 7,5 млн гривен с НДС, поставка техники должна состояться до конца текущего года.

Согласно тендерной документации, видеорегистратор системы видеонаблюдения должен быть способен принимать записываемый сигнал в разрешении как минимум Full HD (1080 пикселей по высоте) и с частотой — 25 кадров в секунду.

Непрерывное время работы — не менее 360 часов. При этом сама видеокамера комплекта поставки должна снимать с разрешением 720 пикселей по высоте, иметь защиту от вибрации.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", главная железнодорожная компания-перевозчик " Укрзализныця" будет предоставлять украинцам новый и качественный сервис. Уже сейчас в скоростных поездах Интерсити+ и Интерсити путешественники смогут покупать книжную продукцию, читать бесплатную прессу, воспользоваться доступом в Интернет через Wi-Fi, просматривать информационно-развлекательный контент на видеомониторах, читать прессу, которая лежит в карманах кресел.