В Украине растет задолженность за коммунальные услуги

Об этом сообщает Министр социальной политики Украины Андрей Рева во время селекторного совещания.

Как заявляет Рева, поднятие украинской задолженности за использование населением жилищно-коммунальных услуг 4 мая достиг планки в приблизительные 40 млрд гривен.

Министр добавил, что сокращение такой суммы можно ожидать как обычно с мая по июнь 2018 года. Среди основных причин такой ситуации с долгами по коммунальным услугам он выделил, сильное разрушение платежной дисциплины в государстве, что позволят уже не один год наблюдать подобные вещи.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", больше всего в своевременном расчете за жилищно коммунальные услуги отстают украинцы, проживающие в Луганской и Херсонской областях.