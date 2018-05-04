В столице чрезвычайный уровень пожарной безопасности сохраниться до 5 мая

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Кроме того, работники ведомства предлагают придерживаться следующих правил, если вы оказались неподалеку очага возгорания:

- не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

- не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь оно менее задымленное) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

- гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами.

- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас;

- особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь проверяя палкой глубину слоя, что выгорел;

- после выхода из очага пожара сообщите местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Приднепровской теплоэлектростанции в Днепре произошел пожар. По неизвестным пока причинам загорелась в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. К частью, никто из людей во время возгорания не пострадал.