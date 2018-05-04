14:55 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики рассказали про главные направление работы с переселенцами

Основной целью Министерства социальной политики является снижение непосредственного контроля за переселенцами, то есть переведение всех проверок и контрольных действий в электронный формат.

В Минсоцполитики рассказали про главные направление работы с переселенцами

Об этом сообщает заместитель министра социальной политики Николай Шамбир на презентации результатов исследования ситуации внутренне перемещенных лиц в Украине.

Он заявил о переменах в механизме работы с перемещенными лицами. Главной миссией является ликвидация дополнительного контроля. Нужно запустить электронный оборот, электронный контроль, и сократить число проверок таких граждан напрямую.

Человек должен вставать на учет ВПЛ, после чего его можно уже не проверять, контроль будет проходить абсолютно автоматически. Это должны осуществлять государственные органы самостоятельно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины предлагает парламенту регулировать вопрос имущества переселенцев на оккупированной территории. 


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