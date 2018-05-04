В конце рабочей недели в Украине будет жарко и без осадков

По данным синоптиков, на всей территории страны сегодня будет без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 метров на секунду.

Температура воздух днем поднимется до отметки в 25-30 градусов выше нуля.

При этом температура воды в Черном и Азовском морях составляла составит 17-21 градус.

В Киеве сегодня утром небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью удержится на уровне 14-16 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 28-30 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-30 градусов.

На севере страны в пятницу небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

В центре Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 25-30 жарких градусов.

На востоке страны в пятницу синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-30 градусов.

На юге Украины также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-18 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

В Крыму в пятницу также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем будет от 25 до 30 жарких градусов.

Народный прогноз: 4 мая почитается память святого мученика Ианнуария, епископа. В это время надо следить за черемухой: если она рано зацвела - будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето. С этого дня покрывается цветками лиловая сирень, в садах зацветают нарциссы. Самое время сажать чеснок, чтобы летом уже собрать урожай.