03:00 04.05.2018 | Общество | Новости
100193051:roman

В Instagram появилась новая опция

Команда соцсети Instagram начала бета-тест новой функции под названием "Игнор". Об этом передает The Verge.

В Instagram появилась новая опция

Теперь в приложении станет доступна функция при которой пользователь не сможет просматривать фотографии того, кто его игнорирует. Отдельно разработчики установили специальный календарь, где каждый юзер будет видеть график просмотра своих фотографий. Новинкой сезона станет активизация опции slow-mo, что позволит в Instagram записывать видео в режиме замедленного действия. 

На сегодняшний день функционал приложения практически не имеет подобных аналогов. К примеры, функция с эффектным замедленным воспроизведением, которая не поддерживается стандартным приложением камеры во многих смартфонах, есть только в Instagram. Специалисты обещают доработать все баги и выпустить бета-версию уже в середине мая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мессенджер WhatsApp начнет расширять функционал и возможности приложения. 


Поделиться
Читайте также:

  • В погоне за сверхнеобычным и суперкреативным, дизайнеры часто жертвуют полезностью и практичностью изобретаемых ими предметов быта и прочих девайсов. При этом первая и основная задача дизайна - функциональность. Использовать дизайнерский предмет должно быть в первую очередь человеку удобно. А потом уже оригинально и красиво.

  • Жительница Ирана Сахар Табар прославилась необычной внешностью, которую она приобрела в попытке стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли.
 
Раде предлагают урегулировать вопрос имущества переселенцев на оккупированной территории Ради американских ракет Украина прекратила помогать расследованию Мюллера Президент "Ромы" настаивает на использовании системы видео-повторов во время матчей - ВИДЕО ЕС планирует предупреждать нападения на журналистов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив