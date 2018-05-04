В Instagram появилась новая опция

Теперь в приложении станет доступна функция при которой пользователь не сможет просматривать фотографии того, кто его игнорирует. Отдельно разработчики установили специальный календарь, где каждый юзер будет видеть график просмотра своих фотографий. Новинкой сезона станет активизация опции slow-mo, что позволит в Instagram записывать видео в режиме замедленного действия.

На сегодняшний день функционал приложения практически не имеет подобных аналогов. К примеры, функция с эффектным замедленным воспроизведением, которая не поддерживается стандартным приложением камеры во многих смартфонах, есть только в Instagram. Специалисты обещают доработать все баги и выпустить бета-версию уже в середине мая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мессенджер WhatsApp начнет расширять функционал и возможности приложения.