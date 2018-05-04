В Беларуси скончалась мать Героя Украины Жизневского

Трагическую новость сообщае Радио Свобода, со ссылкой на ее дочь Наталью.

Как сообщается, Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь. Известно, что она прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила Петровича, который умер восьмого апреля.

Добавим, Михаил Жизневский был одним из активистов Майдана в Киеве. Он был убит, 22 января 2014 года, выстрелом в сердце на улице Грушевского. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины.

Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 44 обстрела украинских позиций боевиками, впоследствии чего пострадали трое украинских военнослужащих.