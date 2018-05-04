В Арктике планируют изготовить гигантский бюст Дональда Трампа

Сообщается, что проект под названием Trumpmore отнюдь не имеет никакой развлекательной подоплеки, а наоборот, он направлен на то, чтобы стать наглядным примером изменения климата на Земле. Напомним, что Дональд Трамп не раз критиковал идею глобального изменения климата, а исследователей в этой сфере оскорблял и называл "дармоедами" и "денежными вампирами".

Организаторы акции уже создали специальный фонд, куда можно отправить пожертвование на проект. Гигансткая голова Трампа конечно будет постоянно таять, однако в этом и цель экологов, чтобы показать длительность и сохранность скульптуры до того, как она попросту исчезнет. Это должно стать важным сигналом о грядущем глобальном потеплении на всей планете, что будет чревато катастрофическими климатическими катаклизмами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США режиссеры взялись за съемку ленты о пути президента страны Дональда Трампа к власти.