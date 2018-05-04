01:00 04.05.2018 | Общество | Новости
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В Арктике планируют изготовить гигантский бюст Дональда Трампа

Экологи из финской неправительственной организации "Тающий лед" планируют высечь на огромной ледяной глыбе голову американского президента Дональда Трампа. Об этом передает официальный сайт организации.

В Арктике планируют изготовить гигантский бюст Дональда Трампа

Сообщается, что проект под названием Trumpmore отнюдь не имеет никакой развлекательной подоплеки, а наоборот, он направлен на то, чтобы стать наглядным примером изменения климата на Земле. Напомним, что Дональд Трамп не раз критиковал идею глобального изменения климата, а исследователей в этой сфере оскорблял и называл "дармоедами" и "денежными вампирами".

Организаторы акции уже создали специальный фонд, куда можно отправить пожертвование на проект. Гигансткая голова Трампа конечно будет постоянно таять, однако в этом и цель экологов, чтобы показать длительность и сохранность скульптуры до того, как она попросту исчезнет. Это должно стать важным сигналом о грядущем глобальном потеплении на всей планете, что будет чревато катастрофическими климатическими катаклизмами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США режиссеры взялись за съемку ленты о пути президента страны Дональда Трампа к власти.


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