01:30 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинец пытался вывезти в Россию 15,5 миллионов российских рублей

Пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией задержали мужчину.

Украинец пытался вывезти в Россию 15,5 миллионов российских рублей

Гражданин Украины пытался вывести в Россию 15,5 миллионов российских рублей, которые он не задекларировал. Как сообщает в четверг, 3 мая, пресс-служба Государственной пограничной службы, инцидент произошел вчера. Сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили большую сумму с валютой. В ней находились пять полиэтиленовых пакетов с денежными средствами.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъяли средства вместе с машиной. Общая сумма оценки валюты по курсу НБУ и машины составляет почти 6,7 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области в среду, 2 мая, полиция задержала руководителя Госгеокадастра. Вместе с ним был задержан его заместитель. Чиновники попались на "горячем" во время получения взятки.


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