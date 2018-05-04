Украинец пытался вывезти в Россию 15,5 миллионов российских рублей

Гражданин Украины пытался вывести в Россию 15,5 миллионов российских рублей, которые он не задекларировал. Как сообщает в четверг, 3 мая, пресс-служба Государственной пограничной службы, инцидент произошел вчера. Сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили большую сумму с валютой. В ней находились пять полиэтиленовых пакетов с денежными средствами.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъяли средства вместе с машиной. Общая сумма оценки валюты по курсу НБУ и машины составляет почти 6,7 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области в среду, 2 мая, полиция задержала руководителя Госгеокадастра. Вместе с ним был задержан его заместитель. Чиновники попались на "горячем" во время получения взятки.