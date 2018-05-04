Украина готовится к очередному этапу обмена пленными

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

В уведомлении говорится, что российская сторона не желает вести продуктивного диалога по вопросу обмена пленным и политическими заключенными, намеренно затягивая процесс урегулирования конфликта на востоке Украины. В свою очередь, представители ОРДЛО, полностью подконтрольные России, согласны провести обмен пленным по формуле "80 террористов, боевиков и экс-беркутовцев" на 15 украинских политзаключенных.

Сложность процесс обмена пленными также состоит в том, что с большим количеством попавших в российские тюрьмы украинских граждан просто невозможно связаться, информация о них отсутствует.

"Нет прогресса в вопросе поиска пропавших без вести, россияне категорически отказываются создавать этот механизм", - подытожила Геращенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские военные и родные пленных выступят в Европарламенте.