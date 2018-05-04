Свидетель рассказал, когда было первое нападение на авто кортежа Януковича

Об этом сообщает свидетель стороны защиты экс-президента бывший начальник отдела спецназначения Службы безопасности Януковича Дмитрий Иванцов во время допроса в режиме видеосвязи из Севастополя.

Он уточняет, что это случилось в районе киевской станции метро "Арсенальная“, где осуществилась попытка блокирования автомобилей. Водители кортежа пытались по бордюрам скрыться от толпы, но людям все равно удалось повредить машины. Иванцов добавил, что именно было разбито заднее стекло, повреждены крыло и зеркало заднего вида.

Как он заверил, никто из работников Януковича не пострадал, если не брать в расчет легкие порезы от разбитого стекла. Очевидец отметил, что по прибытии был зафиксирован соответствующий рапорт, хотя на протяжении суток автомобили восстановились.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", стоимость материальных операций по отмыванию денег, которая вероятно зависит от легализации средств и совершения другого нарушения, обозначенного Уголовным кодексом Украины, составляет 29,6 миллиарда гривен.