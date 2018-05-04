Суд ввел штрафную систеу для таксистов-нелегалов

Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей Украины.

Окружной админсуд Киева еще 29 ноября 2017 принял решение в пользу иска председателя всеукраинской общественной организации "Украинская таксомоторная ассоциация" и главы Федерации работодателей Киева Андрея Антонюка к Нацполиции Украины. Они жаловались на невыполнение полномочий полицией по привлечению к административной ответственности нелегальных таксистов.

Кодекс Украины об административных правонарушениях обязывает наложение штрафов на водителей, осуществляющих транспортировку пассажиров без регистрации в качестве лица хозяйствования и без необходимой лицензии.Законом на Нацполицию возложена ответственность составлять админпротоколы.

Апелляционная инстанция добавила, что бездействие полицейских действительно присутствует в обязанностях обнаружения нелегальной хозяйственной деятельности в сфере транспортных перевозок.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Дарницком районе Киева совершено нападение на таксиста, преступник скрылся с места происшествия.