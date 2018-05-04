02:00 04.05.2018 | Общество | Новости
100193044:roman

Стало известно, кто будет освещать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Официальное право трансляции свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл получили пять британских телеканалов и интернет-порталов. Об этом передает пресс-служба Ассоциации британских телевещателей. 

Стало известно, кто будет освещать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Сообщается, что в список официальных телетрансляторов королевской свадьбы попали NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Руководство крупнейшего интернет-хостинга в мире YouTube также купило разрешение на трансляцию мероприятия. По предварительно оценке экспертов компании, смотреть за венчанием принца Гарри и Меган Маркл будут более 1 млрд человек, что обернется для хостинга довольно крупными дивидендами.

Другие же каналы или телеэфиры будут заблаговременно блокироваться. Торжественная процессия двинется к Винздорскому замку, затем пройдет церемония венчания, за ним последуют поздравления от именитых гостей - политиков, президентов, британской аристократии, звезд и актеров Голливуда. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее принц Гарри и Меган Маркл определились со свадебной каретой.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцам поездка в Канаду может значительно подорожать В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть раненые - ФОТО В Арктике планируют изготовить гигантский бюст Дональда Трампа В Полтавской области не прекращаются пожары на одной из мусорных свалок - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив