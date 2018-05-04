Стало известно, кто будет освещать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Сообщается, что в список официальных телетрансляторов королевской свадьбы попали NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Руководство крупнейшего интернет-хостинга в мире YouTube также купило разрешение на трансляцию мероприятия. По предварительно оценке экспертов компании, смотреть за венчанием принца Гарри и Меган Маркл будут более 1 млрд человек, что обернется для хостинга довольно крупными дивидендами.

Другие же каналы или телеэфиры будут заблаговременно блокироваться. Торжественная процессия двинется к Винздорскому замку, затем пройдет церемония венчания, за ним последуют поздравления от именитых гостей - политиков, президентов, британской аристократии, звезд и актеров Голливуда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее принц Гарри и Меган Маркл определились со свадебной каретой.