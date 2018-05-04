Случаи гриппа и ОРВИ вышли на межсезонный уровень

Об этом сообщается в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине", подготовленным Министерством здравоохранения.

На анализируемой неделе грипп и ОРВИ подхватило 110 328 человек, из которых 69% - малолетние в возрасте до 17 лет. Интенсивный уровень заболеваемости равняется 284,3 на 100 тысяч населения, что на 50,1% ниже эпидемического порога.

Сравнительно с прошлой неделей темп прироста заболеваемости в числе взрослых и детей до 17 лет сократился на 12,8% и 3,3% соответственно.

Были доставлены в больницы 3,7% от общего числа заболевших. Больше всего госпитализировано детей 0-4 года, меньше - лиц старше 65 лет.

Смертельных случаев от гриппа не зафиксировано.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", более 200 тысяч человек заболели гриппом, один ребенок умер.