14:29 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала боевых действий на Донбассе погибли около 70 пограничников, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что за время ведения боевых действий на Донбассе погибли около 70 пограничников.

С начала боевых действий на Донбассе погибли около 70 пограничников, - Аваков

Как отмечается, в Государственной погранслужбе за время ведения боевых действий за последние четыре с лишним года мы имеем порядка 70 погибших бойцов и 431 боец у нас ранен.

Вместе с тем, по словам Авакова, 80 процентов раненых бойцов возвращаются в строй. Украинское правительство уделяет значительное внимание именно реабилитации пограничников. Для этого есть несколько медицинских учреждений, которые на этом специализируются.

Мы благодарим наших партнеров, которые нам помогают, прежде всего правительство Японии. Я очень благодарен нашей медицинской службе за работу. 80% раненых бойцов возвращаются в строй", - добавил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр внутренних дел Украин Арсен Аваков не исключает, что Украине придется принять закон "о коллаборантах". Такое решение касается обычного человека, который вынужденного жить и работать на оккупированных территориях.


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