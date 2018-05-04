15:15 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российским боевикам доставили управляемые снаряды калибра 152 мм

Руководство военных сил России продолжает применение ОРДЛО как полигона для нового вооружения. Российским боевикам прислали управляемые снаряды "Краснополь" калибра 152 мм и лазерные целеуказатели-дальномеры.

Российским боевикам доставили управляемые снаряды калибра 152 мм

Об этом информируют данные военной разведки, как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

На временно оккупированных териториях Донецкой и Луганской областей длится испытательный полигон для модернизированных объектов вооружения и военной техники. Их используют в боевых условиях с привлечением участников российских предприятий-разработчиков оружия.

Так, в интересах Кремля нарабатывается опыт для следующего совершенствования как современных образцов вооружения, так и тактики их использования. Личным составом артиллерийских подразделений группировок вражеских войск проводятся дополнительные уроки по подготовке к использованию нового вооружения в военных условиях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков.


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