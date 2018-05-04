23:40 04.05.2018 | Общество | Новости
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Принц Гарри готовится к знакомству с родителями Меган Маркл

Родители американской актрисы Меган Маркл поведут дочь под свадебный алтарь. Об этом передает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Принц Гарри готовится к знакомству с родителями Меган Маркл

Сообщается, что принц Гарри впервые увидит родителей своей возлюбленной на официальной церемонии. Томаса Маркла и Дориу Регланд будут очень рады видеть в королевском доме, отец поведет дочь под алтарь, а мать будет сопровождать Меган в лимузине к жениху.

Родителей Меган представят всей королевские семье включая королеву Елизавету II, также с ними хотят познакомиться близкие родственники покойной принцессы Дианы - ее брат граф Спенсер, сестры леди Сара и леди Джейн со своими семьями. Напомним, что венчание и свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в конце мая месяца. 

Как сообщалось в "УРА-Информ",  торжественная процессия молодоженом двинется к Винздорскому замку, затем пройдет церемония венчания, за ним последуют поздравления от именитых гостей - политиков, президентов, британской аристократии, звезд и актеров Голливуда.


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