Применение "единого окна" на таможнях стало обязательным

Об этом соообщщает пресс-служба ГФС.

С 4 мая 2018 года для всех объектов хозяйствования, управляющих органов и таможен ГФС запустился новый этап внедрения принципа "единого окна“.

Выделенный 90-дневный период на переход истек, который действовал в некоторых местах таможенного оформления, истек 3 мая. Во время этого периода разрешалось добровольное, по выбору компании, реализация принципа "единого окна“. Теперь выполнение таможенных формальностей, которые зависят от декларирования товаров, таможенным и другими видами контроля товаров в Украине со внедрением принципа "единого окна“ есть необходимым во всех местах таможенного оформления.

Хотя, исключениями из этого правила являются случаи, когда перемещаются товары транзитом, вывозятся за границу Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом, импорт товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.

Дополнительный год принцип “единого окна” может применяться компаниями на добровольной основе. По начальным результатам применения принципа “единого окна” в 16 таможнях ГФС показатель внедрения данного принципа при таможенном оформлении импорта приблизился к 90%.

Самый высокий процент оформлений товаров предприятиями по такому принципу зафиксирован в таких таможнях ГФС как Полтавская - 100%, Луганская - 100%, Ивано-Франковская - 97,7%, Ровенская - 97,4%, Львовская - 95,8% и Волынская - 94,7%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в государстве объявили закупку тринадцати сканирующих систем для украинских таможен, тендер на которые уже заявлен.