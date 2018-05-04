Порезка ДСП: секреты ремесла

Порезка ДСП в dp.viyar.ua — максимально удобный и качественный вариант для вашего проекта. Высокая точность раскроя и доступные цены привлекают в интернет-магазин "ВиЯр" клиентов из всех регионов Украины.

Какие параметры нужно учесть при раскрое ДСП

Семь раз отмерь, один раз отрежь — пословица максимально точно описывает процесс раскроя ДСП. Это кропотливая работа, которая требует внимания и специальных знаний. Поэтому осуществлять данную операцию самостоятельно не рекомендуется: такие манипуляции могут привести к порче материала и дополнительным расходам. При раскрое ДСП профессионалы используют специальную карту. Это документация, которая наглядно показывает, какие детали и в каком количестве можно создать из одного листа определенного формата.

Преимущества раскроя ДСП:

- снижение количества неиспользованных остатков. Максимальное применение каждого сантиметра поверхности позволяет уменьшить расходы на технологический процесс и повысить рентабельность производства мебели;

- возможность рассчитать необходимое количество ДСП для реализации проекта. Карта раскроя позволяет планировать расходы материалов и избежать покупки ненужных листов.

Виды подрезки ДСП

Существует несколько видов подрезки ДСП, которые отличаются между собой уровнем сложности, толщиной и углом среза. В домашних условиях невозможно провести качественные работы по резке материала, так как для этого необходимы высокоточные современные станки. Компания "ВиЯр" производит подрезку ДСП с помощью новейших технологий, которые позволяют оптимизировать процесс и добиться качественного среза. Клиенты интернет-магазина также могут получить дополнительные услуги, делающие дальнейший процесс производства мебели менее трудозатратным. К таким услугам относятся:

- подрезка материала под углом 45 градусов;

- проведение сложных срезов под нестандартным углом;

- возможность порезать стяжки в размер.

Компания "ВиЯр" использует оборудование мирового лидера автоматических станков Holzma. Новейшие технологии дают возможность максимально точно провести срез и минимизировать потери сырья.