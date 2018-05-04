14:30 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Парламентку предлагают изменить наименование Днепропетровской области

В Верховной Раде Украине зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины касательно переименования Днепропетровской области.

Парламентку предлагают изменить наименование Днепропетровской области

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Данным проектом закона планируют заменить название Днепропетровской области на Сичеславскую.

В пояснительной записке инициаторы законопроекта отмечают, что его целью выступает логическое завершение процедуры декоммунизации топонимов и наименований административно-территориальных единиц страны.

Осуществление переименования поможет возрождению украинской национальной идентичности и усилит значение региона как современного форпоста государственности Украины, который сделал ощутимый вклад в отпоре агрессии РФ и сбережении территориальной целостности Украины.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве метрополитен начал работы с заменой указательных табличек, из-за переименования станции "Петровка" на "Почайную".


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