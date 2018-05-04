21:53 04.05.2018 | Общество | Новости
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На Землю приближается метеоритный звездопад

На этих выходных люди из разных уголков планеты смогут наблюдать за редким космическим явлением - метеоритным дождем Эта-Аквариды. Об этом передает Newsweek.

На Землю приближается метеоритный звездопад

Сообщается, что наиболее яркие вспышки стихии можно будет увидеть ночью 6 мая, особенно это касается жителей Евразии. Специалисты NASA ожидают от 10 до 30 метеоров в час, а наиболее пиковое время возможны и волны из 40 астероидов. Большинство метеоров, вероятно, пролетят мимо нашей планеты, но есть и риски приближения малых космических тел, которые могут под силой гравитации попасть в атмосферу Земли.

Самый крупный метеорит в свое время упал и до сих пор находится в Намибии. При падении одиночного метеорита образуется кратер. При выпадении метеоритного дождя образуется кратерное поле. Оно характеризуется направлением основной оси по сторонам света.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно астрономы спрогнозировали наплыв огромной магнитной бури в Украину в начале мая.


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