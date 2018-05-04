22:18 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе увеличилось количество смертей среди мирных жителей

За четыре года украино-российской войны на востоке страны погибло 355 мирных жителей. Об этом передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

На Донбассе увеличилось количество смертей среди мирных жителей

Сообщается, что сотрудникам мониторинговой миссии удалось лишь частично составить статистические данные, опираясь на данные мониторинговой миссии ОБСЕ, а также работ на территориях, которые с мая 2014 по март 2018 года были освобождены украинскими военными.

Большинство гражданских лиц погибает от мин и взрывоопасных остатков оружия. Так, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1 108 - раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348. Огромное количество информации о людях, которые вынуждены были остаться на неподконтрольных украинской администрации территориях ОРДЛО, просто остается в "тени". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российские боевики обстреляли жилые дома в Донецкой области в городе Майорск.


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