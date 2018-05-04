На Донбассе начнут работу передвижные полицейские посты

Об этом передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам председателя Нацполиции Украины Сергея Князева, мобильные посты смогут освободить многих военных от постоянного патрулировании вдоль линии разграничения. Это поможет существенно увеличить динамичность работы Нацполиции и военных для более эффективной системы контроля за безопасностью прифронтовых областей.

Правоохранители будут иметь право противодействию утечки, а также изъятию оружия и взрывчатки на территории мирных областей. Большое количество огнестрелов и прочьей контрабанды попадает на территорию Украины именно через блок-посты вдоль линий соприкосновения с ОРДЛО, уследить за всеми незаконными каналами контрабанды просто невозможно, особенно, если эта задача лежит на плечах одного ведомства ВСУ, отмечает Князев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 29 мая Совет безопасности Организации объединенных наций проведет первое в этом году заседание по Украине.