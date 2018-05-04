04:02 04.05.2018 | Общество | Новости
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Фанат Сандры Буллок покончил с собой после визита полиции

Гражданин США Джошуа Корбетт, который в 2014 году преследовал голливудскую актрису Сандру Буллок, убил себя в собственном доме.

Фанат Сандры Буллок покончил с собой после визита полиции

Об этом сообщает People.

43-летнего фаната актрисы должны были арестовать, так как он проигнорировал правила испытательного срока. Мужчина не пришел на судебное заседание, которое было назначено на 23 апреля.

По приходу полиции нарушитель оказал сопротивление и закрылся в личном доме. Затем правоохранителям понадобилось подкрепление.

Спустя некоторое время, Корбетт выстрелил себе в голову. В полиции подтвердили суицид американца, хотя заявили, что это не огнестрельная рана.

До этого Корбетт незаконно влез в особняк Буллок, который находится в Лос-Анджелесе в 2014, когда актриса пребывала одна дома. Он проснулась от шума и выглянула из спальни. В это время неизвестный прогуливался по ее жилищу. Тогда актриса заперлась в шкафу и вызвала правоохранителей.

Нарушителя задержали, и он признался женщине в любви, заявив, что о своем сожалении. Хотя следователи считают, что он планировал совершить в сторону Буллок сексуальное насилие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Святошинском районе столицы мужчина спрыгнул с крыши высотой приблизительно 15 метров. 


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