11:57 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Team building – важная мотивация для любой компании", — В.Билан

Европейская модель активных спортивных корпоративов пришла и в украинский бизнес. Team building – важная мотивация для любой компании в моменты неуверенности и кризиса сотрудников,  говорит консультант у сфері HR & RECRUITING Виктория Билан в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".

Эксклюзив:

"Когда ты один идешь в зал – ты заботишься только о себе, ты думаешь, что ты станешь подтянутым, красивым и что-то сложится лучше в твоей личной жизни. Групповые, командные занятия сотрудников одной компании – это совсем другое, это team building, это дополнительная проверка сотрудников. Очень важны спортивные корпоративы на улице, на природе, где есть возможность играть в командные игры – волейбол, баскетбол. Тогда ты видишь, что твоя команда может сделать не только какой-то бизнес-проект, она может быть сплоченной, выиграть вместе кубок, приз и стать командой единомышленников. И это очень важная мотивация для всех".

Сейчас уже видны изменения в предпочтениях досуга для бизнеса, уточняет Виктория. «Сегодня стало легче забрать человека из шашлычно-водочного досуга и предложить активный, здоровый вариант. В парках появляются спортивные площадки, есть необходимое оборудование, можно устраивать командный квест и это не требует особых вложений».


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