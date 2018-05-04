Эксклюзив: "Team building – важная мотивация для любой компании", — В.Билан

"Когда ты один идешь в зал – ты заботишься только о себе, ты думаешь, что ты станешь подтянутым, красивым и что-то сложится лучше в твоей личной жизни. Групповые, командные занятия сотрудников одной компании – это совсем другое, это team building, это дополнительная проверка сотрудников. Очень важны спортивные корпоративы на улице, на природе, где есть возможность играть в командные игры – волейбол, баскетбол. Тогда ты видишь, что твоя команда может сделать не только какой-то бизнес-проект, она может быть сплоченной, выиграть вместе кубок, приз и стать командой единомышленников. И это очень важная мотивация для всех".

Сейчас уже видны изменения в предпочтениях досуга для бизнеса, уточняет Виктория. «Сегодня стало легче забрать человека из шашлычно-водочного досуга и предложить активный, здоровый вариант. В парках появляются спортивные площадки, есть необходимое оборудование, можно устраивать командный квест и это не требует особых вложений».