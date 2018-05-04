Большинство украинских земель поражены эрозией

Об этом информируют данные Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Также значительная часть территории, то есть приблизительно 20% земель Украины в отходах. Около 12% почвы поразили подтопления.

Примерно 57% земель государства поражены ветровой и водной эрозией.

Как заверяет министр Семерак, от ветровой эрозии систематически разрушается больше шести млн гектаров земель, а от пылевых бурь - до 20 млн гектаров. 13,5 млн гектаров сельскохозяйственных земель, в том числе десять млн гектаров земель, предназначенных для паши, ощущают пагубное влияние водной эрозии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине уже сейчас практически все области на территории страны покрыла сильная грунтовая засуха в связи с рекордно выской температурой воздуха.