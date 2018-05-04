13:32 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Большинство украинских земель поражены эрозией

Более половины территории украинской грунтовой почвы поражены ветровой и водной эрозией, как объявили во время заседания координационного совета по вопросам борьбы с деградацией земель Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Большинство украинских земель поражены эрозией

Об этом информируют данные Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Также значительная часть территории, то есть приблизительно 20% земель Украины в отходах. Около 12% почвы поразили подтопления.

Примерно 57% земель государства поражены ветровой и водной эрозией.

Как заверяет министр Семерак, от ветровой эрозии систематически разрушается больше шести млн гектаров земель, а от пылевых бурь - до 20 млн гектаров. 13,5 млн гектаров сельскохозяйственных земель, в том числе десять млн гектаров земель, предназначенных для паши, ощущают пагубное влияние водной эрозии. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине уже сейчас практически все области на территории страны покрыла сильная грунтовая засуха в связи с рекордно выской температурой воздуха.


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