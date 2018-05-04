Боевики в четверг совершили 24 обстрелы позиций украинских военных

Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону.

Во время боевых действий за прошедшие сутки и по состоянию на семь часов утра 4 мая 2018 украинские военнослужащие потерь не понесли.

Вместе с тем российские наемные войска 24 раза применили артиллерию и минометы.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, этой ночьюроссийско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов: Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка. В результате ведения активной обороны наши подразделения нанесли оккупантам потери. По данным разведки в противника двое убитых и трое раненых.

Напомним, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась неизменной. За прошедшие сутки среду, 2 мая, российские войска и подчиненные им боевики продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий травмы получили трое украинских военнослужащих.