15:55 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков рассказал о мерах против лазерного оружия России

В Государственной пограничной службе Украины и Национальной гвардии обнаружено четыре случая, когда российский агрессор использовал лазерное оружие. 

Аваков рассказал о мерах против лазерного оружия России

Об этом сообщает во время визита в госпиталь Госпогранслужбы министр внутренних дел Арсен Аваков.

4 мая , по словам Авакова, он посетил двух военных, которым по поручению Президента вручил государственные награды. Один из них поражен новым оружием РФ - лазерным, которое бьет по сетчатке глаза.

Обнаружено несколько таких случаев. Украина не до конца понимает, что именно используют, но это выясняется. Правительство будет доставать нужные фильтры, приборы, очки. Аваков считает, что применение такого оружия - это варварство, это нужно обсудить на международном уровне.

Он подчеркнул, что в ГПСУ за время ведения боевых действий и под час обострения ситуации за последние четыре года ушло из жизни около 70 бойцов и 431 солдат получили ранения.

Руководитель МВД также поблагодарил международных партнеров, которые предоставляют техническую помощь госпиталям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российским боевикам прислали управляемые снаряды "Краснополь" калибра 152 мм и лазерные целеуказатели-дальномеры.


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