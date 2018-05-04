Джонни Деппа вызывают в суд его охранники

Об этом сообщает TMZ. Актер принял на работу Юджина Арбелоа и Мигеля Санчез в начале 2016 года. Как заверяют мужчины, после их входа в число домашней охраны, Депп начал их нагло эксплуатировать и ставить в компрометирующее положение.

Как утверждают телохранители, они были вынуждены управлять машиной, в которой актер перевозил наркотики и алкоголь, следить за ненадежными членами его команды, смотреть за его детьми и защищать Деппа от самого себя, когда он вел себя странно.

В доказательства своим обвинениям Арбелоа и Санчез заявили, что им приходилось говорить Деппу после его посещений ночных клубов, что у него на лице есть следы запрещенных веществ, чтобы никто не обнаружил, в каком состоянии пребывает актер. Охранники подчеркнули, что актер переработку им не финансировал. Также они добавили, что у них не было кратковременных перерывов на обед.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Бразилии генеральный прокурор направил повестку в суд президенту бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силва.