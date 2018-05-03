Зафиксировано более семи тыс. нарушений на общественном транспорте

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Во время проведения комплекса действий "Перевозчик" правоохранители оформили 7029 административных материалов за нарушения, которые осуществляли водители маршруток.

В основном это касается перевозки пассажиров выше установленного нормами числа, игнорирование требований дорожных знаков и разметки, несоблюдение правил остановки во время совершения посадки и высадки людей, присутствие технических неисправностей транспортных средств, управление без наличия необходимых документов, отклонения от конкретного маршрута движения и незаезд на автостанцию, управление маршрутками, которые не прошли необходимый технический контроль.

В целом, правоохранители проверили приблизительно 36 тысяч единиц транспорта, среди которых 1736 автобусов, определенных для перевозки организованных групп детей.

Во время проведения мероприятий правоохранители проводят профилактические разговоры с водителями и перевозчиками касательно неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине на окраине города Черновцы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автокрана и автобуса с пассажирами.