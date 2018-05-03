15:30 03.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Зафиксировано более семи тыс. нарушений на общественном транспорте

На протяжении 11 дней патрульная полиция Украины обнаружила более семи тысяч нарушений, которые совершили водители общественного транспорта.

Зафиксировано более семи тыс. нарушений на общественном транспорте

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Во время проведения комплекса действий "Перевозчик" правоохранители оформили 7029 административных материалов за нарушения, которые осуществляли водители маршруток.

В основном это касается перевозки пассажиров выше установленного нормами числа, игнорирование требований дорожных знаков и разметки,  несоблюдение правил остановки во время совершения посадки и высадки людей, присутствие технических неисправностей транспортных средств, управление без наличия необходимых документов, отклонения от конкретного маршрута движения и незаезд на автостанцию, управление маршрутками, которые не прошли необходимый технический контроль. 

В целом, правоохранители проверили приблизительно 36 тысяч единиц транспорта, среди которых 1736 автобусов, определенных для перевозки организованных групп детей. 

Во время проведения мероприятий правоохранители проводят профилактические разговоры с водителями и перевозчиками касательно неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине на окраине города Черновцы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автокрана и автобуса с пассажирами.


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