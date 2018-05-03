Всемирный день свободы печати - история, реалии, действительность

Всемирный день свободы печати стал знаменательной датой после того, как в 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН был пересмотрен документ принятия Виндхукской декларации, которая провозглашала право любого человека на свободу мысли на бумаге.

Это не просто очередная дата в календаре, когда сотрудники массмедиа напоминают миру о принципах свободы прессы, анализируют положение дел в мире касательно свободы прессы, примают меры по защите средств массовой информации от попыток репрессий против свободуыпечати, но и день памяти журналистов, пострадавших или погибших во время выполнения опасной работы.

Для Украины тема свободы прессы и печати всегда пребывает в состоянии турбулентности. Только за 2018 год количество нападений на журналистов и давления на сотрудников СМИ увеличилось на 20 процентов, что свидетельствует о внутригосударственном отторжении СМИ, выступающей в роли "четвертой" ветки власти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине отметили Праздник труда или День международной солидарности трудящихся.