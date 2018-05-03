В Украине журналистская работа с каждым годом становиться все опаснее

Сообщается, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, количество нападений и слуаев применения физической силы в отношении журналистов в первом квартале 2018 года составило 37 инцидентов. Пострадавших можно разделить на две категории лиц: это обозреватели или участники акций протестов, вторые - это местные власти и правоохранительные органы.

Статистика показывает, что 26 нападений были совершены частными лицами, 8 - представителями правоохранительных органов и местной власти и 3 нападения - представители УПЦ МП.

Стоит отметить, что количество телефонных угроз сотрудникам массмедие также выросло на 40 процентов. Исполняющий директор института считает, что уровень нетолерантности и дикриминации в украинском обществе увеличивает риски для журналистов и СМИ, которые занимаются расследованием или разбирательством резонансных дел.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 3 мая в мире отмечается день Свободы печати.