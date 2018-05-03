В США потребовали от России освободить Балуха из заключения

Он уже голодает более 43 дней. Как заявила в четверг, 3 мая, представитель Госдепа Хизер Нойерт в своем Twitter, неприемлемо, что Россия заключает гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в оказании необходимой медицинской помощи активисту Балуху, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта отказывается принимать пищу. По информации представителей Крымской правозащитной группы суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о допуске к Балуху врачей.

Как сообщал УРА-Информ, украинский фермер Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

19 марта В.Балух объявил голодовку.