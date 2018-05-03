В России суд продлил украинцу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца

Об этом сообщила адвокат украинца Марина Дубровина. По ее словам, по ходатайству следователя, Октябрьский районный суд Краснодара продлил Грибу меру пресечения в виде ареста до 4 июля 2018 года.

В России его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса России Содействие в террористической деятельности, - напомнила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Белоруссии.

7 сентября стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.