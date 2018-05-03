12:50 03.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Госслужбе занятости на учете пребывает более восьми тысяч переселенцев

В 2018 году на учете в украинской Государственной службе занятости зафиксировано 8200 переселенцев, как выяснилось во время экспертного обсуждения состояния соблюдения прав ВПО.

В Госслужбе занятости на учете пребывает более восьми тысяч переселенцев

Об этом сообщает начальник отдела профориентации Государственной службы занятости Наталья Пишко.

В частности, в 2018 в ГСЗ находилось на учете 9,2 тысячи переселенцев, из которых трудоустроено уже тысяча человек. Он добавила, что большинство, то есть 66% людей, которые нашли работу, были женщины.

Всего в Госслужбу занятости обратились, начиная с октября 2014 года, 80,5 тысяч внутренне перемещенных лиц, пребывающих на учете. В общем, данный показатель, сравнительно со всеми численными обращений, является нормальным. 

Но все же в еде вынуждены бережно и осторожно расходовать средства 27,5% женщин против 20,7% мужчин среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). 

Напомним, как раннее сообщал "УРА-Информ", первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что наибольшими проблемами для внутренне перемещенных лиц в Украине является отсутствие постоянного жилья и работы.


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