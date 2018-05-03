03:00 03.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чернобыле запустили электростанцию

В чернобыльской зоне заработала солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Об этом информирует издание ВВС.

В Чернобыле запустили электростанцию

Отмечается, что станция находится рядом с реактором №4, и ее энергии должно хватить для обеспечения 2 тысяч домов

Как пояснила глава украинско-немецкой компании Solar Chornobyl Евгения Варягина, электростанция может покрыть потребности села среднего размера.

Известно, что строительство обошлось в один миллион евро. Около 3800 фотоэлектрических панелей были размещены на площади 1,6 га.

Существенно, что электростанция не нуждается в постоянном присутствии персонала. Руководить ею можно удаленно. Сейчас станцией управляют из Германии, а если что-то ломается, вызывают инженера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области городе Токмак ввели в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy. Она является крупнейшей в Украине.


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