В Чернобыле запустили электростанцию

Отмечается, что станция находится рядом с реактором №4, и ее энергии должно хватить для обеспечения 2 тысяч домов

Как пояснила глава украинско-немецкой компании Solar Chornobyl Евгения Варягина, электростанция может покрыть потребности села среднего размера.

Известно, что строительство обошлось в один миллион евро. Около 3800 фотоэлектрических панелей были размещены на площади 1,6 га.

Существенно, что электростанция не нуждается в постоянном присутствии персонала. Руководить ею можно удаленно. Сейчас станцией управляют из Германии, а если что-то ломается, вызывают инженера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области городе Токмак ввели в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy. Она является крупнейшей в Украине.