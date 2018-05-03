Украинские солдаты будут питаться по стандартам НАТО - ФОТО

Так, украинские военные получат 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. В состав блюд входит галетное печенье, изюм, консервированное мясо, чай, кофе, сухари со специями, соль, перец, суп, а также каши из разных видов крупы. Новинку смогут опробовать украинские защитники первой линии обороны уже в середине мая.

"Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу", - отмечает Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", согласно новым правилам в зону боевых действий включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.