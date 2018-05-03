Трамп готовится стать обладателем Нобелевской премии - ФОТО

Сообщается, что американскому лидеру хотят вручить почетную награду за содействие и усиленное сотрудничество по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Свою кандидатуру он сможет выставить лишь 2019 году, так как в текущее время количество заявок в Нобелевский комитет ограничено.

Ранее президент САШ Дональд Трамп дал прогнозы о месте встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном назвав деревню Пханмундж, которая находится в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Трамп выбрал это место не случайно, здесь в 1953 году в "Доме мира" был подписан договор о прекращении огня, который ознаменовал завершение Корейской войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сенате Соединенных Штатов Америки сенатор Линдси Грэм выступил с обращением о предоставлении Дональду Трампу Нобелевской премии.