12:55 03.05.2018 | Общество | Новости
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США передали Ираку реквизированные артефакты

Вашингтон изъял более 3,8 тыс редких исторических артефактов в сети американских магазинов Hobby Lobby и передал их Багдаду. Об этом передает Reuters.

США передали Ираку реквизированные артефакты

По словам главы Иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана, необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить кражу исторических ценностей или попадания их в частные коллекции, где они, вероятно. на долгие годы будут попросту "законсервированы". 

Отметим, что после ирако-американской войны в 2004 годы, когда был полностью уничтожен режим Садама Хусейна, военные и прочью "солдаты удачи" активно занимались мародерством при помощи местного населения. В результате множество ценных исторических артефактов и документов попало на американские рынки, барахалки и распродажи. 

Сейчас Вашингтон проводит с Багдадом совместную программу по возвращению артефактов, картин, манускриптов и других исторических ценностей, вывезенных когда-то из страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французские археологи, проводя археологические раскопки в Судане, случайно наткнулись на редкую библиотеку с табличками на кушитском языке. 


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