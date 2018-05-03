США передали Ираку реквизированные артефакты

По словам главы Иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана, необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить кражу исторических ценностей или попадания их в частные коллекции, где они, вероятно. на долгие годы будут попросту "законсервированы".

Отметим, что после ирако-американской войны в 2004 годы, когда был полностью уничтожен режим Садама Хусейна, военные и прочью "солдаты удачи" активно занимались мародерством при помощи местного населения. В результате множество ценных исторических артефактов и документов попало на американские рынки, барахалки и распродажи.

Сейчас Вашингтон проводит с Багдадом совместную программу по возвращению артефактов, картин, манускриптов и других исторических ценностей, вывезенных когда-то из страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французские археологи, проводя археологические раскопки в Судане, случайно наткнулись на редкую библиотеку с табличками на кушитском языке.