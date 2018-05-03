СБУ проводит допрос сестры Савченко

Об этом сообщает пресс-секретарь Н.Савченко Татьяна Проторченко на странице в Facebook.

Вера Савченко в данный момент пребывает в СБУ, где проводится опрос ее в форме свидетеля по делу ее сестры, которая находится в СИЗО.

Пресс-секретарь планирует прийти в СБУ к 14.00 3 мая 2018 года. Он напомнила, что тем временем Надежда Савченко голодает уже 42-й день.



Следователи уже возвратили изъятое имущество из благотворительного фонда задержанного народного депутата Надежды Савченко, против которой следствие по ее делу продлили на полгода.



Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд города Киева отказался арестовывать личное имущество семьи Надежды Савченко.