С помощью дронов с 2016 года вышло спасти 124 жизни

Об этом сообщается в отчете DJI.

Дроны помогают спасателям находить пропавших людей и поставлять запасы пропитания и спасательных жилетов, экономя время, необходимое для поиска и помощи, с нескольких часов до нескольких минут.

Законы и нормы дают возможность службам обеспечения общественной безопасности быстро применять дроны, и у спасателей находится больше возможностей для получения необходимого времени и средств, защиты личного персонала, и спасения людей из рискованных ситуаций.

С дронов сбрасывали спасательные буйки, пребывающим в сложном положении пловцам в Австралии и Бразилии, с их попощью находили пребывающих без сознания жертв в условиях минусовых температур в Англии и Америке, обнаруживали заблудших в полях, речных областях и горах туристов.

Авторы документа подчеркивают важность беспилотников в сфере предоставления общественной безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", таможенная служба Китая провела операцию по ликвидации канала, через который группа лиц переправляла смартфоны с помощью дронов.